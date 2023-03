Tiroteo afuera de colegio en Valparaíso: Hombre murió tras recibir más de 30 balazos y no se descarta conflicto entre bandas rivales

Transcurridas algunas horas del tiroteo registrado en la subida Santos Ossa de Valparaíso, hecho que derivó en la muerte de una persona de sexo masculino de 27 años, se han conocido nuevos antecedentes de este caso que ha impactado a la comuna.

Todo comenzó a las 13:00 horas en la ruta de acceso a la Ciudad Puerto, frente al colegio Las Acacias cuando, por causas que se investigan, una camioneta Nissan se detuvo a metros de la entrada del establecimiento, momento en que llega un segundo vehículo, de color blanco, desde el cual descienden dos o tres personas, las que comienzan a disparar a diestra y siniestra contra el ocupante del primer automóvil.

"Se genera este tiroteo en el sector, logrando establecer a través del equipo de investigación que se encontraba este vehículo detenido en la vía pública, siendo abordado por otro vehículo a un costado del colegio, desde donde descienden dos o tres personas con armas de fuego y disparan varias veces", explicó el subprefecto Rodrigo Muñoz, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso.

El fiscal adjunto de Valparaíso, José Miguel Subiabre, añadió que "hay más de 30 impactos balísticos en el lugar. Estamos con la Brigada de Homicidios realizando los trabajos técnicos y científicos para esclarecer los hechos, en cuanto a la identificación de los autores, las vinculaciones que podrían haber tenido y las circunstancias que permitan dar con el paradero de estas personas que pudieron haber cometido el hecho".

Bajo este contexto, se están revisando teléfonos celulares, cámaras de televigilancia, patentes de vehículos, además de aportes que pueda realizar la gente que vio o escuchó lo ocurrido en la ruta de acceso a la comuna de Valparaíso.

La víctima, un hombre de 27 años, está identificada, sin embargo las razones por las que se encontraba detenida en el lugar aún no ha sido determinado, así como tampoco se sabe si tendrá algún vínculo con el colegio Las Acacias. "No lo descartamos, pero al parecer no es ese el motivo del punto de encuento que tuvieron para terminar esta acción", explicó el fiscal Subiabre, agregando que "no vamos a descartar ninguna línea de investigación".

El subprefecto Muñoz también comentó que hay diligencias en curso, junto al área antinarcóticos y robos, porque "no se descarta que este hecho esté ligado a alguna otra situación anterior, de la cual la Brigada de Homicidios también se encuentre en investigación", agregando que "no descartamos que este hecho no sea aislado, sino que relacionado a alguna banda rival que haya sido objeto de investigación por parte de la PDI".

Vale mencionar que se logró individualizar al vehículo en el que huyeron los atacantes y que se están desarrollando pericias para dar con el paradero de sus ocupantes.

