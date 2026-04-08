Tío figura como principal sospechoso en el homicidio de joven de 20 años en Temuco

El hallazgo del cuerpo sin vida de Francisca Arriagada, una joven de 20 años y estudiante de medicina veterinaria, ha conmocionado al sector Amanecer de Temuco. El cadáver fue descubierto durante la jornada de este martes por su propia abuela al interior de una vivienda, situando a un tío de la víctima como el sospechoso principal del crimen.

Las indagatorias se centran actualmente en un sujeto de 24 años que permanece con paradero desconocido. Según los antecedentes recabados, este individuo habría sido la última persona que estuvo con la joven durante el lunes recién pasado, antes de que su abuela la encontrara envuelta en sábanas y con evidentes rastros de violencia física.

Respecto a las condiciones del hallazgo, se informó que la víctima presentaba diversas lesiones en la zona de la cabeza. En relación a estos hechos, el fiscal adjunto de Temuco, Patricio Montecinos, confirmó que "las primeras diligencias apuntarían a la intervención de terceros", validando la tesis de un homicidio.

La joven se había trasladado desde Santiago con el propósito de cuidar la residencia de su abuela. Dentro de las hipótesis que se manejan, se presume que durante la noche del lunes se habría registrado consumo de alcohol en el inmueble. La investigación del caso, que ha sido caratulado como femicidio, quedó bajo la responsabilidad de la Brigada de Homicidios de la PDI.

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