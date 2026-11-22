Durante noviembre, la Dirección de Crédito Prendario (Dicrep) pagará $40.000 por cada gramo de oro de 18 quilates, el mayor valor ofrecido por la institución en su historia. La iniciativa estará disponible en la oficina de Chillán.

La iniciativa está dirigida a los habitantes de la región de Ñuble, quienes podrán acercarse a la oficina de la "Tía Rica" en Chillán, ubicada en Carrera 511, para tasar sus joyas y alhajas de oro y acceder a este precio especial.

Con esta medida, la Dicrep busca entregar una oportunidad favorable a la ciudadanía, acercando sus servicios a la comunidad y fortaleciendo su presencia en la región.

Finalmente, la "Tío Rica" recordó que la sucursal de Chillán fue inaugurada en 2024, convirtiéndose en la más reciente de las 22 oficinas de la Dicrep distribuidas a lo largo del país.

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