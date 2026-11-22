El aumento de los caudales y la disminución acelerada de la nieve acumulada en la cordillera encendieron las alertas en el norte del país, donde las autoridades buscan anticiparse a eventuales crecidas de ríos y quebradas durante los próximos meses.

Ante este escenario, el Gobierno dispuso la entrada en vigencia de un estado de emergencia preventiva en las regiones de Atacama y Coquimbo, medida que comenzó a regir este sábado y se mantendrá hasta el 31 de enero de 2027.

La decisión responde a antecedentes que advierten sobre un proceso acelerado de deshielo en sectores cordilleranos, situación que podría provocar incrementos en los caudales y generar riesgos para las comunidades cercanas a los cursos de agua.

Con esta declaratoria, las autoridades podrán reforzar las labores de vigilancia de ríos y quebradas, además de coordinar anticipadamente los recursos y equipos necesarios para responder frente a posibles emergencias.

El objetivo es fortalecer las acciones preventivas y reducir los riesgos para las personas y sus viviendas durante la temporada estival.

GOBIERNO BUSCA ANTICIPARSE A POSIBLES CRECIDAS

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la importancia de adoptar medidas anticipadas frente a las condiciones meteorológicas que han afectado a ambas regiones.

“Las regiones de Atacama y Coquimbo han sido especialmente afectadas durante este año por los sucesivos eventos meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño. De cara a la temporada estival, estamos reforzando nuestras capacidades de preparación y respuesta”, señaló el portavoz de Gobierno.

La autoridad también enfatizó que la declaratoria permitirá fortalecer el trabajo conjunto con los organismos regionales y locales para enfrentar eventuales contingencias.

“Esta declaratoria de emergencia preventiva nos permite anticiparnos a eventuales nuevas afectaciones y seguir trabajando coordinadamente con las autoridades regionales y locales para resguardar la seguridad de las personas y apoyar oportunamente a las comunidades”, señaló.

REFUERZAN MONITOREO DE RÍOS Y QUEBRADAS

La medida contempla una mayor coordinación entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Dirección General de Aguas (DGA) y los organismos regionales encargados de la gestión de emergencias.

Entre las principales acciones se encuentra el seguimiento de las condiciones hidrológicas, especialmente en aquellos sectores donde el deshielo pueda generar aumentos significativos de caudal.

Asimismo, se busca fortalecer la preparación de los equipos de respuesta y mejorar la capacidad de reacción ante situaciones que puedan comprometer la seguridad de las comunidades.

La emergencia preventiva se mantendrá vigente durante los próximos meses, período en que las autoridades continuarán evaluando la evolución de las condiciones cordilleranas y el comportamiento de los cursos de agua en ambas regiones.

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