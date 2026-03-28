Temuco: Prisión preventiva para imputados por brutal ataque a joven de 18 años

En prisión preventiva quedaron dos hombres imputados por una violenta agresión ocurrida en las inmediaciones de una discoteca en Temuco. El ataque, que tuvo lugar la madrugada del pasado viernes en calle San Martín, dejó a un joven de 18 años internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Hernán Henríquez Aravena, donde permanece bajo ventilación mecánica y en estado de extrema gravedad.

Según los antecedentes de la fiscalía, la agresión se dividió en dos momentos: primero, el conductor de un vehículo embistió deliberadamente al joven; posteriormente, un segundo individuo le propinó un golpe en el cráneo. El fiscal adjunto de Temuco, Jorge Mandiola, detalló que “se formalizó la investigación por homicidio frustrado y huir del lugar del accidente (…) uno de ellos arrolla de manera intencional a la víctima y luego otro sujeto le da una fuerte patada en la cabeza, causándole lesiones de tal gravedad que lo mantienen en la UCI”.

La captura de los sospechosos fue posible gracias a un trabajo conjunto de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y el uso de drones municipales. Durante los operativos, se logró incautar en la vivienda del chofer la llave del automóvil involucrado en el atropello. Respecto al móvil del crimen, Mandiola precisó que “lo único que se maneja hasta el minuto es que existió una riña (…) no está claro si fue con las mismas personas que lo habrían atacado”.

El tribunal determinó la medida cautelar de prisión preventiva mientras dure el plazo de investigación. No obstante, el Ministerio Público advirtió que la tipificación del delito podría agravarse dependiendo del desenlace médico. “Si variara el estado de salud de la víctima, podría ser una opción reformalizar la investigación”, sostuvo el persecutor ante la posibilidad de que el cuadro clínico del joven empeore.

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