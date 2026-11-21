Personal del OS7 de Llanquihue detuvo a dos sujetos de 40 y 33 años, de nacionalidad chilena, pasajeros de un bus interurbano, quienes intentaron ingresar más de tres kilos de clorhidrato de cocaína a la Región de Los Lagos.

El procedimiento se gestó en la Ruta 5 Sur, a la altura de la comuna de San Pablo, Provincia de Osorno, durante un control preventivo de Carabineros para combatir el tráfico de sustancias ilícitas en las principales rutas del país.

Al inspeccionar un bus interurbano que venía desde la comuna de Valdivia, el ejemplar canino "Ducki" marcó a dos pasajeros. Tras la alerta, los funcionarios policiales efectuaron la revisión correspondiente y comprobaron que ambos ocultaban paquetes adosados a sus cuerpos.

Tras la prueba de campo se logró establecer que la droga incautada superaba los tres kilos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 3.200 dosis, con un avaluó aproximado de 48 millones de pesos.

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