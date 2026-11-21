La Fiscalía Local de Aysén dirige una investigación destinada a aclarar las circunstancias en que un sujeto de 20 años fue encontrado sin vida al interior de un vehículo con encargo por robo, tras caer a una quebrada.

Durante la madrugada del viernes, Carabineros recibió una denuncia por la sustracción de un vehículo en el sector de Mañihuales. En el marco de los patrullajes efectuados por la institución policial, el móvil fue localizado fuera de la ruta, luego de atravesar una barrera y caer a una quebrada.

El fiscal Alex Olivero explicó que “Carabineros del retén de Mañihuales recibió una denuncia respecto de una sustracción de un vehículo. Efectuaron un patrullaje en la carretera y tres kilómetros al norte de Mañihuales verificaron que efectivamente un vehículo había arrasado con una barrera y había caído a una quebrada y el ocupante se hallaba fallecido”.

Añadió que se coordinaron las diligencias con la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros para los peritajes respectivos y con el Servicio Médico Legal para efectos del levantamiento del cuerpo y la autopsia.

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