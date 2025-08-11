Suspenden proceso a piloto estadounidense que aterrizó en la Antártica y deberá donar US$30.000 a Fundación Nuestros Hijos

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas aprobó este lunes la suspensión condicional del procedimiento contra Ethan Guo, el piloto estadounidense que voló sin autorización a la Antártica Chilena.

La fiscalía imputó a Guo como autor de los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo, delitos sancionados por Código Aeronáutico y perpetrados en junio recién pasado, en Punta Arenas y Territorio Antártico.

En el fallo, el juez Franco Reyes Pozo aprobó la salida alternativa bajo las condiciones de donar la suma de 30.000 dólares a Fundación Nuestros Hijos, en un plazo no mayor a 30 días y, además, la prohibición de ingreso de Ethan Guo a territorio nacional por el término de tres años.

Según el ente persecutor, a las 5:27 horas del 28 de junio de 2025, Ethan Guo despegó desde el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo de Punta Arenas, pilotando la avioneta Cessna, modelo 182 Q, matrícula N182WT, proporcionando un plan de sobrevuelo por la ciudad con aterrizaje en el punto de despegue.

Sin embargo, sin avisar a la autoridad aeronáutica, Guo se dirigió hacía el Aeródromo Teniente Rodolfo Marsh Martin, ubicado en la isla Rey Jorge del Territorio Antártico, terminal a la que arribó a las 11:34 horas.

En dicho contexto, el imputado entregó a la Dirección General Aeronáutica Civil (DGAC) datos falsos sobre el plan de vuelo y puso en riesgo la seguridad del tráfico aéreo que llevó a la autoridad a declarar a la aeronave como extraviada.

