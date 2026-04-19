Suspenden las clases en sede de Universidad Católica del Norte en Antofagasta por amenaza escrita

La Universidad Católica del Norte (UCN) anunció la suspensión de sus actividades presenciales en la sede de Antofagasta para este lunes tras el hallazgo de una amenaza escrita en dependencias universitarias.

El mensaje, descubierto el viernes 17 de abril, advertía sobre un posible hecho a concretarse el lunes 20, lo que activó de inmediato los protocolos de seguridad.

Según La Tercera, la rectoría informó que todas las clases del lunes se realizarán en modalidad virtual, mientras que las evaluaciones podrán ser reprogramadas o efectuadas de manera remota según lo determinen las unidades académicas.

Las funciones administrativas también se trasladarán al teletrabajo, con el objetivo de minimizar la presencia de personas en el campus. “La decisión responde a los protocolos de seguridad institucional, los cuales priorizan el resguardo de las personas por sobre cualquier otra consideración”, señalaron desde la universidad.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Tras el hallazgo, la institución notificó a Carabineros, cuyos funcionarios acudieron al lugar para registrar la situación y levantar la denuncia. El Ministerio Público será el encargado de definir los pasos a seguir en la investigación.

La UCN aseguró que agotará todas las instancias administrativas y judiciales para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

La universidad pidió a estudiantes y funcionarios mantener la calma y evitar la difusión de rumores o información no verificada, comprometiéndose a entregar novedades únicamente por canales oficiales. Asimismo, condenó enérgicamente este tipo de actos, afirmando que “atentan contra los valores que nos definen como comunidad universitaria y ponen en riesgo su integridad y seguridad”.

El caso se suma a una serie de amenazas registradas en distintos establecimientos educacionales del país, donde mensajes similares -detectados en baños o redes sociales- han obligado a suspender clases y activar protocolos de emergencia. La situación refleja una preocupación creciente en el ámbito académico por la seguridad de estudiantes y personal.

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