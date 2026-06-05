Detienen a venezolano vinculado al Tren del Coro por homicidio de adolescente que fue encontrado amarrado y calcinado en Arica

El intenso trabajo investigativo de detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Arica y de la Fiscalía de esa ciudad, en coordinación con la Policía Marítima de la Armada de Chile, permitió la captura de un imputado de nacionalidad venezolana por su responsabilidad como autor del homicidio de un menor de 14 años.

El cuerpo de la víctima fue encontrado calcinado en el sector Las Llosyas de Arica en febrero pasado.

La labor de esta brigada especializada de la PDI, dirigida por la unidad de análisis criminal de la Fiscalía local, permitió establecer la identidad y ubicar en una caleta de la comuna de Camarones al imputado, quien tendría vinculación con la estructura criminal "Tren del Coro".

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de visita en Arica, valoró los resultados de esta investigación.

"Quiero agradecer el trabajo realizado por la Policía de Investigaciones y la Policía Marítima, para avanzar en el esclarecimiento de un caso de mucha connotación, un homicidio ocurrido este verano de un menor de edad que aparece calcinado… Hay una persona detenida que pasará luego a control de detención para que el Ministerio Público siga adelante con su labor", dijo el secretario de Estado.

Por su parte, el prefecto inspector José Contreras, jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI, explicó que "el homicidio del menor de 14 años ocurrió el 17 de febrero de este año, y los antecedentes dan cuenta de la participación de una estructura criminal venezolana vinculada al "Tren del Coro". La detención del sujeto es fruto de un trabajo mancomunado de todo el ecosistema de seguridad y justicia".

Mientras que el capitán de navío Felix Miranda, gobernador marítimo de Arica, agregó que "colaboramos con nuestras unidades y personal por el mar, y con el grupo de reacción inmediata de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante".

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