Balacera al interior de parroquia Divino Maestro en Rancagua deja un herido y genera pánico

Una persona resultó herida tras una balacera que se registró este viernes al interior de la iglesia Divino Maestro de Rancagua.

Dos sujetos armados ingresaron al templo y efectuaron múltiples disparos en contra de un hombre que buscaba refugio en el recinto.

Según consigna 24 Horas, el hecho ocurrió mientras la comunidad participaba de una actividad tras la misa dedicada al Sagrado Corazón de Jesús y una celebración por los 30 años de sacerdocio del vicario de la parroquia.

De acuerdo al padre Cristián Giadach, uno de los atacantes comenzó a disparar dentro de la iglesia, impactando a la víctima en al menos dos ocasiones, quien intentó escapar hacia la sacristía, donde buscó resguardarse.

El párroco señaló que un segundo sujeto intentó ingresar a ese mismo sector pateando la puerta y efectuando varios disparos, al no conseguirlo, ambos hombres escaparon por el mismo lugar por donde habían ingresado.

Los presentes en la iglesia, sacerdotes, diáconos, adultos mayores y niños, se lanzaron al suelo para protegerse.

Finalmente, el padre Giadach manifestó que "nunca me había tocado ver una situación así. Siempre hemos considerado el templo como un lugar de resguardo, y que ingresen antisociales a disparar dentro de la casa de Dios es algo terrible y lamentable”.

(Imagen: Héctor Vargas/El Rancagüino)

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