Suspenden La Pampilla 2026: Recursos se destinarán a la reconstrucción de Coquimbo tras daños por el sistema frontal

El alcalde de Coquimbo, Ali Manouchehri, anunció la suspensión de la fiesta de La Pampilla, indicando que la prioridad es destinar recursos para afectados por el sistema frontal.

“Hoy tomamos una de las decisiones más difíciles: este año no realizaremos La Pampilla, Nos duele, porque es parte del alma de Coquimbo”, afirmó el jefe comunal en redes sociales.

“Pero hoy la prioridad es estar con las familias afectadas y destinar estos recursos a quienes más lo necesitan”, añadió.

La autoridad argumentó que “hoy hay vecinos y vecinas que lo perdieron todo”.

“Familias que perdieron sus casas, sus enseres y sus recuerdos. Hay caminos destruidos, localidades aisladas y una emergencia que, para Coquimbo, aún no termina”, señaló.

Respecto a la respuesta del gobierno ante los daños provocados por el sistema frontal, Manouchehri dijo que esperaban “una respuesta inmediata del Presidente Kast”.

“Sin embargo, se nos informa que la reconstrucción se financiará a través de la Ley de Presupuesto y no con los recursos frescos ahora”, apuntó.

Recalcó que “como municipio, propusimos al Presidente y al ministro de Hacienda alternativas para contar con recursos inmediatos para la reconstrucción, pero no fuimos escuchados. Nuestra gente necesita ayuda hoy, no el próximo año”.

Ante esto, destinarán más de $1.800 millones y toda la capacidad operativa de la municipalidad “estará enfocada en recuperar caminos, llevar ayuda y acelerar la reconstrucción”.

“Impulsaremos un plan de reactivación económica para poder apoyar a nuestros emprendedores al comercio local y al desarrollo productivo de la comuna”, agregó.

Para cerrar, afirmó que La Pampilla volverá, “porque es parte de nuestra alma, es parte de nuestra comuna. Pero hoy elegimos poner cada peso, cada esfuerzo y cada funcionario donde más se necesita”.

“Porque antes que la fiesta está nuestra gente. Y para que vuelva La Pampilla, antes tiene que levantarse Coquimbo”, finalizó.

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