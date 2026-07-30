Levantan cuarentena del buque "Athena" tras confirmar que tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano tenía malaria

La Seremi de Salud del Biobío levantó la cuarentena del buque "Athena", tras confirmarse que la causa de muerte del ciudadano vietnamita desembarcado en Talcahuano fue malaria, enfermedad que no significa un riesgo de contagio para el resto de la tripulación.

"Los resultados de las muestras del ciudadano vietnamita enviadas al Instituto de Salud Pública, confirman diagnóstico de malaria, enfermedad principalmente transmitida mediante la picadura de mosquitos del género Anopheles infectados con el parásito Plasmodium", señaló la seremi Isabel Rojas.

Añadió que este insecto "no tiene presencia en la región del Biobío, se determinó que no existe riesgo para la tripulación y se procede a levantar la libre plática de la embarcación para su continuidad al próximo puerto".

Ayer se produjo el fallecimiento del tripulante que ingresó al Hospital de las Higueras de Talcahuano el domingo 26 de julio con un cuadro de fiebre hemorrágica, según el diagnostico inicial.

PURANOTICIA