Fiscal Garrido tras captura de Huenchullán: “Es un procedimiento que ya se había intentado y había fracasado”

El fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, entregó detalles sobre el tercer operativo realizado en Temucuicui durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast.

El procedimiento, denominado “Operación Tridente”, se desarrolló durante la madrugada en la comunidad mapuche de Temucuicui, en la comuna de Ercilla, y contó con la participación de efectivos de la PDI, Carabineros y el Ejército.

El objetivo del operativo era concretar la detención del líder mapuche Jorge Huenchullán Cayul y de su pareja, Carolina Padilla Manquel.

“Con los procedimiento que se realizan en ese sector de la comunidad de Ercilla, como el de ahora, es frecuente que se registren ataques a los funcionarios de la policía que realizan entrada de registro, detención y otro tipo de intervenciones. Por eso se adoptan las medidas de seguridad pertinentes y en esta ocasión no hay que lamentar ninguna persona lesionada”, señaló Garrido, quien además ejerce como fiscal regional de La Araucanía.

Tras ser detenidos, ambos imputados fueron trasladados en un helicóptero del Ejército hasta la ciudad de Victoria. La aeronave no sufrió ataques durante el procedimiento.

El persecutor destacó además la preparación previa del operativo, indicando que “hubo una planificación bastante sigilosa, y con la utilización de diferentes personas en distintas áreas se pudo lograr la ubicación del imputado en su domicilio y la posterior detención en condiciones de seguridad, tanto para él como para el personal policial”.

Jorge Huenchullán Cayul mantiene vigentes dos órdenes de detención emitidas por el Juzgado de Garantía de Victoria. La primera está vinculada a los delitos de tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y tenencia ilegal de municiones; mientras que la segunda corresponde a una causa por usurpación no violenta ocurrida en 2019.

En tanto, Carolina Padilla Manquel registraba una orden de aprehensión pendiente por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

Roberto Garrido reconoció además que “este es un procedimiento de detención que ya se había intentado en otras oportunidades y se había fracasado”.

PURANOTICIA