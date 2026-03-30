“Sordo y ciego”: Beatriz Sánchez arremete contra el Gobierno por frenar expropiación de ex Colonia Dignidad

La legisladora por la Región del Maule, Beatriz Sánchez (FA), manifestó su rotundo rechazo a la anulación del proceso de expropiación de la ex Colonia Dignidad, actualmente conocida como Villa Baviera. La medida fue oficializada a través de un decreto emitido por el titular de Vivienda, Iván Poduje, afectando al predio ubicado en la comuna de Parral.

En una entrevista concedida a radio Cooperativa, la senadora cuestionó la actitud del Ejecutivo frente a un trabajo que, según recordó, involucró la coordinación de tres ministerios y el apoyo de cinco organizaciones de derechos humanos locales. "Lo que yo entendí de manera muy dura de lo que dijo el ministro Poduje es que, de repente, uno ve a un gobierno que es sordo y ciego al mismo tiempo", fustigó la representante maulina.

Aunque Sánchez aclaró que no pone en duda la facultad del Gobierno para reasignar presupuestos, sí criticó duramente la forma en que se procedió, acusando una omisión de la institucionalidad vigente. Al respecto, señaló que "cuando el ministro dice 'vamos a terminar con proyectos faraónicos y vamos a simplemente sacar decretos', creo que está pasando por encima de varias formas y de varios procesos".

Finalmente, la parlamentaria relacionó este episodio con otra determinación reciente de la administración: el retiro del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029 desde la Contraloría. Para Sánchez, estas señales configuran un patrón de conducta oficial. "Parecería haber una agenda del nuevo gobierno en materia de derechos humanos, ya sea en poner en jaque ciertos proyectos o políticas públicas, paralizarlas o simplemente no financiarlas", sentenció.

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