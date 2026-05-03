Sistema frontal traerá lluvias y viento a la zona centro-sur esta semana

Un sistema frontal comenzará a dejar sus efectos en los próximos días en la zona centro-sur del país, con lluvias y viento que se extenderán a distintas regiones con variada intensidad.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una serie de avisos ante el avance de este fenómeno, que se hará sentir durante el inicio de la semana.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que el evento cobre mayor fuerza a partir del martes en las regiones de Ñuble y Biobío, donde podrían registrarse acumulados significativos. En sectores de precordillera y cordillera, las lluvias podrían alcanzar hasta 50 milímetros.

Para la Región del Maule, en tanto, el sistema frontal se manifestará principalmente el miércoles, con montos estimados entre 25 y 40 milímetros en zonas cercanas a la cordillera.

Más al sur, en La Araucanía y Los Ríos, se proyectan precipitaciones concentradas en lapsos breves, especialmente entre la tarde del martes y la madrugada del miércoles. En estas zonas, se prevén acumulaciones que irían desde los 30 milímetros en el valle hasta los 55 milímetros en sectores precordilleranos de la Región de Los Ríos.

Junto con las lluvias, el sistema frontal traerá viento de intensidad normal a moderada desde la mañana del lunes, principalmente en áreas cordilleranas de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins, donde las ráfagas podrían alcanzar los 60 km/h hacia el miércoles.

En el Maule, las condiciones serán similares, aunque con mayor intensidad en cordillera, donde se esperan ráfagas de hasta 70 km/h durante el lunes. Por su parte, en Ñuble y Biobío se anticipan vientos sostenidos con rachas que fluctuarán entre los 40 y 60 km/h en sectores costeros y cordilleranos entre martes y miércoles.

Las autoridades mantienen el monitoreo del sistema, especialmente por la posibilidad de precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo en algunas zonas del sur del país.

PURANOTICIA