Alerta Ambiental afectará a 17 comunas de la Región de O'Higgins

Debido al aumento de los niveles de contaminación atmosférica en el valle central de la Región de O'Higgins, para este domingo se decretó Alerta Ambiental preventiva para 17 comunas de la zona.

La medida corresponde a la segunda Alerta Ambiental del año y contempla una serie de restricciones orientadas a disminuir la exposición de la población al material particulado, generado principalmente por la combustión residencial a leña.

La delegada presidencial regional, Susana Pinto, explicó que “debido al aumento de los niveles de contaminación atmosférica en el valle central de nuestra región es que hemos decidido declarar Alerta Ambiental para este domingo. Las medidas aplicadas buscan resguardar a la ciudadanía frente al material particulado y para ello es crucial cumplir la normativa ambiental”.

Entre las principales restricciones se encuentra la prohibición del funcionamiento de calefactores a leña, con o sin certificación SEC, además de cocinas a leña y calderas domiciliarias. Solo estará permitido el uso de calefactores a pellet certificados.

Las medidas también buscan disminuir la exposición durante actividades físicas, por lo que en establecimientos educacionales solo podrán desarrollarse actividades deportivas de intensidad moderada en recintos cerrados.

Las autoridades recordaron además que la prohibición del uso de calefactores a leña será fiscalizada por la Seremi de Salud, entidad que habilitó el número de WhatsApp +569 89036974 para denunciar incumplimientos.

La medida regirá durante 24 horas en las comunas de Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

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