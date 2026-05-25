Carabineros rebautiza comisarías de La Araucanía con los nombres de los mártires Naín y Benavides

Carabineros de Chile modificó las denominaciones de dos comisarías de La Araucanía en homenaje a dos de sus mártires institucionales. La 2ª Comisaría de Control de Orden Público de Pailahueque pasará a llevar el nombre del suboficial mayor Francisco Benavides García, mientras que la 2ª Comisaría de Temuco adoptará el nombre del suboficial mayor Eugenio Naín Caniumil.

Las ceremonias se realizaron en los frontis de ambas unidades policiales, ubicadas en las comunas de Ercilla y Temuco, respectivamente, y contaron con la presencia de viudas, hijos, familiares y camaradas de los funcionarios homenajeados.

En ambas actividades, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, destacó que “no son olvidados, son recordados, y permanentemente estarán no solamente presentes en nuestros cuarteles sino que también en nuestros corazones. Siempre viven los que por la Patria mueren”.

Asimismo, en Pailahueque, y acompañado por la viuda, hijos y familiares del suboficial mayor Benavides, el general director encabezó una misa oficiada en memoria del funcionario, con el objetivo de honrar y rendir homenaje a quien entregó su vida en servicio de la patria.

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