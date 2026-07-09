Sistema frontal en el sur deja 20 damnificados, 64 personas aisladas y más de 100 viviendas afectadas

Autoridades sostuvieron una nueva reunión de coordinación y de seguimiento a las acciones de respuesta implementadas en las zonas afectadas por el sistema frontal en el sur del país.

En este contexto, informaron que la región de Los Ríos aún se encuentra con Alerta Amarilla, mientras que, en la Araucanía, permanece en esa condición solo la provincia de Cautín. Por otra parte, la región de Los Lagos ha procedido a cancelar dicha medida y declarar Alerta Temprana Preventiva tras superarse las mayores contingencias y situaciones de emergencia en su territorio.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, señaló que "seguimos monitoreando el desarrollo del sistema frontal y coordinando permanentemente con los delegados presidenciales regionales, los directores regionales de Senapred y los alcaldes. El Gobierno está disponiendo todos los medios necesarios para enfrentar esta y todas las emergencias que afectan al país y seguiremos trabajando hasta normalizar la situación”.

En lo que respecta a la afectación de la población en La Araucanía y Los Ríos, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, declaró que “se reportan, al momento, 20 personas damnificadas y 64 aisladas, de las cuales 59 corresponden a residentes de la comuna de Teodoro Schmidt y 5 de Lanco. Mientras que, en materia de viviendas, se informa de 3 viviendas destruidas, 4 con daño mayor, 48 con daño menor y 50 en evaluación”.

En cuanto al estado de los servicios básicos, el último reporte registra 19.633 clientes sin suministro de energía eléctrica en el tramo geográfico comprendido entre la región Metropolitana y la región de Los Lagos.

Por otra parte, los esfuerzos institucionales continuarán con el despliegue inmediato de las cuadrillas operativas y maquinaria para dar respuesta oportuna a las principales emergencias viales y habitacionales.

Respecto al funcionamiento de los establecimientos educacionales, en la región de La Araucanía se mantienen temporalmente 20 establecimientos con clases suspendidas, concentrados principalmente en las comunas de Pucón y Cunco producto de problemas de accesibilidad vial y conectividad en las rutas de la zona.

En tanto, en la región de Los Ríos se resolvió el retorno general a la actividad escolar, exceptuando exclusivamente a aquellos jardines infantiles que experimentaron daños o afectaciones directas.

Finalmente, la proyección meteorológica oficial para las próximas jornadas anticipa un progresivo debilitamiento de las condiciones climáticas en las áreas mayormente afectadas en la zona sur, pronosticando precipitaciones de intensidad normal a moderada en los sectores de precordillera y cordillera entre las regiones Metropolitana y Biobío para los días jueves 9 y viernes 10 de agosto, las cuales estarán acompañadas de ráfagas de viento en zona cordillerana que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora desde Coquimbo hasta el Biobío.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) no se descartan lluvias en valles de la región Metropolitana con montos que alcanzarían los 5 mm.

PURANOTICIA