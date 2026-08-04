Contraloría detecta irregularidades en tratos directos y contratos del Servicio de Salud Antofagasta

La Contraloría Regional de Antofagasta emitió el Informe Final de Investigación Especial N° 139 de 2026, en el que identificó una serie de observaciones en procesos de contratación desarrollados por el Servicio de Salud Antofagasta (SSA), principalmente relacionadas con el uso de tratos directos, contratos de seguridad y mecanismos de control interno.

Uno de los principales hallazgos apunta a contrataciones efectuadas mediante trato directo por el Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales.

Según la CGR, durante 2023 y 2024 se realizaron 24 contrataciones bajo esta modalidad con 16 proveedores por un monto total de $949.094.431. Sin embargo, en 11 de esos procesos no se acreditaron documentalmente las circunstancias que justificaban recurrir a esta forma excepcional de contratación.

El informe indica que, en varios casos, el servicio fundamentó las contrataciones en razones asociadas a la confianza y experiencia previa de determinados proveedores, pero no aportó antecedentes objetivos que permitieran demostrar que no existían otras alternativas disponibles en el mercado.

SEGURIDAD

El informe también pone especial atención en contratos de seguridad adjudicados para la vigilancia de obras paralizadas y dependencias del SSA. En particular, se observó la contratación mediante trato directo de una empresa por $134.217.759 durante 2023, sin que se acreditaran los fundamentos que justificaran la elección de esta modalidad ni la selección del proveedor.

Además, se constató que la empresa no tenía autorización para desarrollar actividades de seguridad privada al momento de la contratación. De hecho, la firma prestó servicios de vigilancia y seguridad al SSA durante 692 días sin contar con la autorización de Carabineros para ejercer ese tipo de labores, toda vez que recién fue obtenida en mayo de 2024, pese a haber sido contratada desde junio del año 2022.

A ello se suman observaciones sobre el personal que prestaba servicios de seguridad sin certificación O.S.10 vigente de Carabineros de Chile y deficiencias en la verificación de dichos antecedentes por parte del servicio. Al respecto, se advirtió que no se cursaron multas a la empresa entre 2023 y 2024 por un total de 504 UTM (equivalente a más de $35 millones), por lo que la CGR formulará el reparo por ese total para buscar la restitución de los recursos públicos.

La revisión también detectó otras situaciones administrativas, como la ausencia de certificados de disponibilidad presupuestaria en algunos procesos de compra, observaciones a contrataciones de servicios de ambulancia y demoras en la tramitación de un sumario administrativo vinculado a servicios de vigilancia.

En sus conclusiones, junto con el reparo antes mencionado la Contraloría instruyó al Servicio de Salud Antofagasta adoptar medidas para corregir las situaciones observadas y reportar el avance de las acciones comprometidas a través de los mecanismos de seguimiento establecidos por el organismo fiscalizador.

(Imagen: Contraloría)

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