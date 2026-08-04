Declaran Alerta Temprana Preventiva para ocho comunas de la región de Los Ríos ante pronóstico de nevadas

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva por nevadas para las comunas de Lanco, Máfil, Los Lagos, Paillaco, Río Bueno, Futrono, Panguipulli y Lago Ranco.

De acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se encuentra vigente el siguiente alertamiento meteorológico para la región de Los Ríos.

Alertamiento: Aviso A390

Pronóstico: Probables nevadas con probabilidad de riesgo de desplazamiento, en zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, desde este viernes 7 y hasta el sábado 8.

En consideración a estos antecedentes y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, la Dirección Regional del Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva por nevadas para las comunas de Lanco, Máfil, Los Lagos, Paillaco, Río Bueno, Futrono, Panguipulli y Lago Ranco, vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Senapred indicó que la declaración de esta alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

Finalmente, el organismo recomendó a la población, "limpiar la nieve acumulada en techumbres y estructuras que puedan colapsar debido al peso adicional; y mantener despejados los caminos de acceso a viviendas".

PURANOTICIA