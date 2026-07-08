Sistema frontal deja unas 60 viviendas con daños y más de 8 mil clientes sin luz en el sur

El Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, entregó un nuevo balance sobre los efectos del sistema frontal que afecta a la zona sur del país.

El reporte fue dado a conocer por el subsecretario Máximo Pavez, quien informó a través de sus redes sociales la situación registrada hasta las 06:00 horas.

De acuerdo con la autoridad, el evento meteorológico ha provocado daños en cerca de 60 viviendas, principalmente en las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

Además, al momento del informe se registraba un total de 8.315 clientes sin suministro eléctrico entre las regiones del Maule y Los Lagos.

A raíz del avance del frente de mal tiempo, distintas comunas han debido adoptar medidas preventivas. Por ejemplo, en Pucón y Villarrica, ambas en La Araucanía, se suspendieron las clases, decisión que también fue adoptada para todos los establecimientos educacionales de la región de Los Ríos.

Asimismo, el Ejecutivo confirmó que continúa vigente la Alerta Amarilla para las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, mientras los equipos de emergencia permanecen desplegados monitoreando la evolución del sistema frontal.

"Hoy se despliega maquinaria del Ministerio de Obras Públicas en distintas comunas para iniciar los trabajos de limpieza. Se tendrá una mejor evaluación de daños, por lo que el número de viviendas podría afectar", sostuvo el subsecretario.

De igual forma, indicó que "el sistema frontal sigue su avance hacia el norte y ya se registran precipitaciones en Biobío. El jueves se espera que llegue hasta la región Metropolitana. Seguimos monitoreando y trabajando en coordinación con Senapred".

PURANOTICIA