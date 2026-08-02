Amplían detención de conductor que dejó dos víctimas fatales en atropello en La Unión

La investigación por el atropello múltiple ocurrido durante la madrugada del sábado en la comuna de La Unión continúa sumando antecedentes. Este domingo, el tribunal resolvió ampliar hasta el martes la detención del conductor de 25 años acusado de provocar el accidente que dejó dos mujeres fallecidas y seis personas lesionadas.

La medida permitirá que el Ministerio Público continúe desarrollando diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y definir los cargos que serán presentados durante la audiencia de formalización.

Durante la audiencia de control de detención, la Fiscalía informó que el imputado conducía con 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre y que, además, se encontraba bajo un tratamiento con medicamentos antidepresivos.

Al respecto, la fiscal Leyla Chahin explicó que "existen antecedentes del consumo de antidepresivos, lo que, obviamente, mezclado con alcohol, no es una buena mezcla".

La persecutora agregó que el conductor "en esa condición, maneja desde Osorno, circulando a alrededor de 100 kilómetros por hora, y embiste a las personas que se encontraban en la berma".

Según los antecedentes expuestos por la Fiscalía, tras el impacto el imputado abandonó el lugar sin prestar ayuda a las víctimas. Horas más tarde fue ubicado luego de que se identificara la camioneta involucrada, siendo finalmente entregado a Carabineros por su padre, quien reconoció el vehículo.

Mientras avanza la investigación, el tribunal ordenó que el acusado permanezca bajo custodia de Gendarmería en el Complejo Penitenciario de Valdivia. La Fiscalía también analiza la existencia de un eventual dolo en los hechos.

El caso ha generado gran impacto en la comunidad de La Unión, especialmente por la muerte de Edmara Molina, de 24 años, y Kesia Burgos, de 34 años, madre de dos hijos. Asimismo, se conoció que el imputado se desempeñaba como arquero de un club de fútbol de Osorno y que durante la temporada 2024 integró el plantel de Municipal Paillaco.

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