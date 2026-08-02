Delegado de Malleco advierte que vecinos aún se resisten a evacuar en Angol por paso del sistema frontal

La emergencia provocada por el sistema frontal continúa generando preocupación en la comuna de Angol, donde las autoridades mantienen operativos de evacuación debido al desborde de los ríos Vergara y Rehue, que han dejado viviendas inundadas y numerosos vecinos afectados.

El delegado presidencial provincial de Malleco, Víctor Manoli, reconoció que parte de la población aún permanece en zonas de riesgo pese a las advertencias de los equipos de emergencia.

En conversación con Meganoticias, la autoridad señaló que "hay mucha gente que no ha querido salir", agregando que los equipos continúan trabajando para convencer a los vecinos de evacuar de forma preventiva.

Durante la jornada, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó mensajería SAE para evacuar el sector Las Rocas 2 debido al desborde del río Vergara. Horas antes también había ordenado la evacuación de Villa La Arboleda y Santa Teresita por el aumento del caudal del río Rehue.

Frente al complejo escenario, Manoli indicó que solicitó la suspensión de clases en la comuna. "Porque aquí esto va a demorar mucho más. Las viviendas anegadas, que son al rededor de 200 o, a lo mejor, más tienen una permanencia de gente del orden de las 800 personas", explicó.

De acuerdo con el último balance entregado por Senapred, la emergencia deja 76 personas damnificadas, además de 25 viviendas con destrucción mayor y otras 35 con daños menores.

La autoridad también describió las dificultades enfrentadas durante las labores de rescate. "La verdad es que hemos vivido una situación muy traumática de la evacuación de la gente. El ejército tuvo tres camiones que tuvieron problemas mecánicos dentro del agua", relató.

Finalmente, informó que el municipio habilitó un albergue en el Colegio Juanita Fernández para recibir a las personas que deban abandonar sus hogares mientras continúan las labores de emergencia en la comuna.

PURANOTICIA