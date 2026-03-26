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Sismo de menor intensidad se percibió en la región del Maule: epicentro se localizó al oeste de Talca

Sismo de menor intensidad se percibió en la región del Maule: epicentro se localizó al oeste de Talca

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El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Sismo de menor intensidad se percibió en la región del Maule: epicentro se localizó al oeste de Talca
Jueves 26 de marzo de 2026 13:11
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 10:39 horas de este jueves en la región del Maule.

Según datos actualizados del Centro Sismológico Nacional se indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.2 y estuvo localizado a 32 kilómetros al oeste de Talca.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Maule

  • Talca: III
  • Pencahue: II

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