Sismo de menor intensidad se percibió en la región del Maule: epicentro se localizó al oeste de Talca

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 10:39 horas de este jueves en la región del Maule.

Según datos actualizados del Centro Sismológico Nacional se indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.2 y estuvo localizado a 32 kilómetros al oeste de Talca.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Maule

Talca: III

Pencahue: II

PURANOTICIA