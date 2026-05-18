Incautan 159 mil cajetillas y mercadería de contrabando en operativos en Tamarugal

Carabineros en operativos y servicios preventivos en Tamarugal incautó 159 mil cajetillas y mercadería de contrabando de distintos alimentos y bebidas alcohólicas.

El primer procedimiento se originó durante un patrullaje de personal de la 2ª Comisaría de Pozo Almonte, quienes detectaron dos camiones circulando por una ruta no habilitada y al intentar fiscalizarlos, ambos conductores descendieron de los vehículos y huyeron a pie por la pampa, dejando abandonados los camiones.

Tras revisar la carga, Carabineros comprobó que transportaban una gran cantidad de cajas con cigarrillos de contrabando de distintas marcas. La mercancía fue trasladada hasta la unidad policial, donde se contabilizaron un total de 159 mil cajetillas.

Las especies incautadas y los vehículos quedaron a disposición del Servicio Nacional de Aduanas, mientras continúan las diligencias para identificar y ubicar a los responsables.

El segundo procedimiento fue realizado por Carabineros de la Subcomisaría Colchane en el sector de Pampa Parajalla, mientras efectuaban servicios preventivos, observaron a dos ciudadanos chilenos y uno boliviano ingresando al país por un paso no habilitado.

Ante esta situación, los funcionarios procedieron a interceptarlos y fiscalizar los vehículos, constatando que transportaban alimentos perecibles y no perecibles, además de bebidas alcohólicas de contrabando.

Las especies fueron trasladadas hasta la subcomisaría para su contabilización, entre ellas 3 mil unidades de huevos, 12 sacos de papas, diez paquetes de gelatina y ocho cajas de cerveza, entre otras mercaderías.

Los tres ocupantes de los vehículos fueron detenidos y puestos a disposición del tribunal para su respectivo control de detención. En tanto, los vehículos y la totalidad de la mercadería fueron incautados.

El mayor Rolando Navarrete, comisario de la 2ª Comisaría de Pozo Almonte, indicó que “estos resultados reflejan el permanente despliegue operativo y los controles preventivos que mantiene Carabineros en la frontera y en las distintas rutas de la provincia del Tamarugal”.

Asimismo, el oficial destacó las diferentes estrategias institucionales y servicios focalizados que han permitido identificar rutas ilegales de ingreso de mercancías al país, fortaleciendo el combate contra el contrabando y los delitos asociados.

(Imagen: Carabineros)

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