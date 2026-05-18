A 21 años de la tragedia de Antuco: Autoridades y familiares recordaron a las víctimas en emotiva ceremonia

Como ha sido tradicional para el Ejército desde que ocurriera la tragedia en el Volcán Antuco, cada 18 de mayo se celebra en todo Chile el “Día del Soldado Conscripto”, instituido para conmemorar a los integrantes de la institución que perdieron la vida, y a quienes se recuerda cada año con un especial y simbólico acto en el Destacamento de Montaña Nº 17 “Los Ángeles”.

La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Defensa, Fernando Barros y el Comandante en Jefe del Ejército, General Pedro Varela, parlamentarios de la zona, delegado presidencial e integrantes de la promoción de SLCs que marcharon en Antuco el año 2005 y familiares de los soldados caídos.

En la ocasión se realizó una Oración Ecuménica, por el eterno descanso de sus almas, a través del Obispo General Castrense, General de Brigada Pedro Ossandon B. y el Capellán Nacional Evangélico del Ejército, Pedro Rubio C. Asimismo, en representación de las familias de los caídos, intervino el Señor David Reyes U., para mantener presente el recuerdo de quienes perdieron la vida.

Por otra parte, también el Comandante del Destacamento de Montaña N°17 “Los Ángeles”, Coronel Gonzalo Lazo S., rindiendo un sentido homenaje a cada uno de los 45 camaradas que, el año 2005, fallecieron en los faldeos del Volcán Antuco, 44 soldados conscriptos (SLCs) que cumplían con su Servicio Militar y un suboficial del Destacamento.

“Sólo me anima rendir tributo y honor y mantener el recuerdo de nuestros camaradaS, ya que el verdadero valor de una institución militar no solo se mide en sus victorias, sino en cómo enfrentan sus fracasos”, concluyó.

Luego, y como un acto de respeto, se depositaron por parte de los padrinos y familiares de los camaradas caídos, un arreglo floral por cada uno de ellos, a los pies del memorial, nombrándolos solemnemente. Asimismo, también colocaron ofrendas representantes de las 14 comunas de la Región del Biobío, PDI, Carabineros, Delegación Presidencial y Gobernación Regional, Ejército y Ministerio de Defensa, entre otros. Luego, se invitó a un momento de recogimiento en silencio con el Toque de Disperso, finalizando el acto con la interpretación del himno del Ejército de Chile.

En la ocasión, el Ministro de Defensa Nacional señaló que ante este lamentable hecho, “respetamos profundamente las visiones y reacciones que cada a uno pueda tener frente al dolor tan grande como la pérdida de un ser querido. Pero lo importante es que de esta tragedia quedan lecciones y claramente el Ejército y el Estado de Chile, lo han comprendido”.

Por su parte, el General Varela expresó que “como Comandante en Jefe del Ejército puedo señalar que el día de hoy es muy especial, de reflexión, pero también de mucha compañía. En todos los cuarteles a lo largo de Chile se conmemora el Día del Soldado Conscripto y hoy casi 8 mil jóvenes que hacen su Servicio Militar, hacen también un proceso de reflexión de cara a sus familias en el cumplimiento de su deber”, afirmó. Junto con ello, expresó su “profundo agradecimiento a los familiares que hoy día nos acompañaron y que le da sentido a este acto, que además nos permite evaluar situaciones y cómo hemos avanzado y evolucionado para mejorar el Servicio Militar”, puntualizó.

(Imagen: Ejército)

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