Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al sureste de Los Vilos

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 13:38 horas de este viernes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.2 y se localizó a 8 kilómetros al sureste de Los Vilos.

El temblor tuvo latitud -31.98, longitud de -71.47 y una profundidad de 39 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

Salamanca: III

PURANOTICI