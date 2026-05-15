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Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al sureste de Los Vilos

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El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al sureste de Los Vilos
Viernes 15 de mayo de 2026 13:56
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 13:38 horas de este viernes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.2 y se localizó a 8 kilómetros al sureste de Los Vilos.

El temblor tuvo latitud -31.98, longitud de -71.47 y una profundidad de 39 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

  • Salamanca: III

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