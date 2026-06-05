Ministra de Salud anuncia inicio del proceso para construir un nuevo hospital de Alta Complejidad en Arica

La ministra de Salud, May Chomali, anunció este viernes un importante avance para la red asistencial de Arica y Parinacota, al confirmar que el proyecto del nuevo Hospital de Alta Complejidad para Arica recibió la pertinencia técnica necesaria para iniciar su etapa de prefactibilidad, paso fundamental para concretar una de las inversiones sanitarias más relevantes para la región en las próximas décadas.

El anuncio fue realizado desde el Morro de Arica, durante la sesión de la Comisión de Zonas Extremas del Senado, instancia en la que participaron autoridades nacionales, regionales y parlamentarias, para abordar los principales desafíos de desarrollo de los territorios más apartados del país.

“Arica necesita fortalecer su capacidad hospitalaria y responder al crecimiento sostenido de su población. Este nuevo hospital es una solución estructural que permitirá acercar prestaciones de salud a las personas, fortalecer la red pública y descongestionar el Hospital Regional Dr. Juan Noé”, señaló.

“Es por ello que desde Salud estamos impulsando el proyecto del nuevo hospital de Arica, un hospital de alta complejidad, y le estamos instruyendo a la directora del Servicio de Salud que inicie todos los trámites necesarios para iniciar el estudio de prefactibilidad”, añadió.

“Esto se suma -agregó- que ya el segundo semestre, en convenio con la Universidad de Tarapacá, estamos iniciando la formación de los 2 primeros especialistas formados en la región, que esperamos que sigan en la región, y esperamos que esto sean dos muy buenas noticias para Arica”.

La iniciativa contempla la construcción de un establecimiento de segundo nivel de atención con aproximadamente 140 camas de hospitalización y tres pabellones de cirugía mayor, infraestructura que permitirá aumentar la capacidad resolutiva de la región y responder a la creciente demanda asistencial.

El futuro recinto se emplazará en un terreno fiscal de 12.000 metros cuadrados ubicado en la ladera de Avenida Capitán Ávalos, a la altura de calle Yerbas Buenas, sector donde también se proyecta el desarrollo de nueva infraestructura sanitaria para la ciudad.

Actualmente, Arica y Parinacota registra una tasa de camas hospitalarias inferior al promedio nacional, situación que hace necesario avanzar en nuevas inversiones para garantizar una atención oportuna y de calidad para la población.

La secretaria de Estado destacó que el proyecto forma parte de una planificación sanitaria de largo plazo impulsada por el Gobierno y que permitirá consolidar un nuevo polo de desarrollo en salud para la región.

Asimismo, indicó que durante la etapa de prefactibilidad se desarrollarán los estudios técnicos y preinversionales necesarios para avanzar posteriormente hacia la fase de factibilidad y su ingreso al Sistema Nacional de Inversiones.

“Estamos construyendo las bases para una red de salud más moderna, más cercana y preparada para los desafíos futuros de Arica y Parinacota. Este es un proyecto estratégico para la región y seguiremos trabajando para convertirlo en una realidad”, concluyó.

PURANOTICIA