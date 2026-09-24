Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al oeste de Salamanca

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 14:26 horas de este jueves en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3,9 a 11 kilómetros al oeste de Salamanca.

El temblor tuvo una latitud de -31.78, longitud de -71.08 y una profundidad de 76 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

Illapel: III

PURANOTICIA