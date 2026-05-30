Dos mujeres escondían ovoides de cocaína en un tierno peluche de capibara

Carabineros del OS-7 de La Araucanía, gracias al olfato de su perro "Gorky", descubrieron que un tierno e inocente peluche capibara fue utilizado para esconder ovoides de cocaína.

Dos mujeres -una de ellas condenada por microtráfico de drogas en 2015- fueron detenidas en el procedimiento realizado en la Ruta 5 Sur.

Si bien no quisieron levantar sospechas usando un peluche con el popular roedor, no contaron con que las técnicas olfativas del perro Gorky frustrarían sus planes.

También habían ocultado la sustancia en su cuerpo y una maleta, sumando un total de 145 ovoides de cocaína decomisados.

El comandante Felipe Cerda, subprefecto de Cautín, precisó que el procedimiento se registró en el contexto de un control a un bus de pasajeros con recorrido Santiago-Puerto Montt.

“Con un can detector de drogas se logra establecer que al interior de una maleta se mantenía droga. Una vez revisada esta maleta se encontraba un peluche y un total de 145 ovoides y en estos se mantenía cocaína”, señaló el comandante Cerda.

Por su parte, el fiscal jefe de Lautaro, informó que las mujeres detenidas quedaron prisión preventiva.

“Se constató que las imputadas transportaban ocultas en su organismo 53 ovoides y otros 92 ovoides distribuidos en un peluche de capibara y una maleta, en total, transportaban 1 kilo 486 gramos de clorhidrato de cocaína”, detalló.

Ambas detenidas fueron formalizadas por el delito de tráfico de drogas y se decretó un plazo de investigación de 3 meses.

PURANOTICIA