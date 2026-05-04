Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al oeste de Caldera

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 15:47 horas de este lunes en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y se localizó a 26 kilómetros al oeste de Caldera.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

Caldera: IV

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

Chañaral: III

Diego de Almagro: III

PURANOTICIA

