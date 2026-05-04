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Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al oeste de Caldera

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al oeste de Caldera

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A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al oeste de Caldera
Lunes 4 de mayo de 2026 16:23
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Un sismo de menor intensidad se percibió a las 15:47 horas de este lunes en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.2 y se localizó a 26 kilómetros al oeste de Caldera.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

  • Caldera: IV
  • Copiapó: III
  • Tierra Amarilla: III
  • Chañaral: III
  • Diego de Almagro: III

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