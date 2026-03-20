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Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Tarapacá: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Tarapacá: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

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El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.1 y estuvo localizado a 84.65 kilómetros al oeste de Iquique.

Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Tarapacá: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile
Viernes 20 de marzo de 2026 17:20
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Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:07 horas de este viernes en la región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.1 y estuvo localizado a 84.65 kilómetros al oeste de Iquique.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Tarapaca

  • Alto Hospicio: III
  • Iquique: III

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