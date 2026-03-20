Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Tarapacá: SHOA descartó tsunami para las costas de Chile

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.1 y estuvo localizado a 84.65 kilómetros al oeste de Iquique.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 17:07 horas de este viernes en la región de Tarapacá.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.1 y estuvo localizado a 84.65 kilómetros al oeste de Iquique.
Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) informó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Tarapaca
PURANOTICIA