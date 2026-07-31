Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Tongoy

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 13:48 horas de este viernes en la región de Coquimbo.

Según reportó el Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 5,0 y se localizó a 79 kilómetros al noroeste de Tongoy.

El movimiento telúrico tuvo una latitud de -29.87, una longitud de -72.18 y una profundidad de 23 kilómetros.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

La Serena: III

PURANOTICIA