Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Tongoy

El movimiento telúrico que se registró la tarde de este viernes tuvo una latitud de -29.87, una longitud de -72.18 y una profundidad de 23 kilómetros.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 13:48 horas de este viernes en la región de Coquimbo.
Según reportó el Centro Sismológico Nacional, el temblor tuvo una magnitud de 5,0 y se localizó a 79 kilómetros al noroeste de Tongoy.
El movimiento telúrico tuvo una latitud de -29.87, una longitud de -72.18 y una profundidad de 23 kilómetros.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
La Serena: III
PURANOTICIA