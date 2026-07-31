Finaliza construcción de los pilares del Puente Chacao: proyectan su apertura para octubre de 2028

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, anunció la finalización de la etapa de construcción de las tres pilas o torres del Puente Chacao, uno de los hitos más relevantes del proyecto que dará vida al puente colgante más grande de Sudamérica y que unirá el continente con la Isla Grande de Chiloé.

Con el último proceso de hormigonado, las tres pilas alcanzaron su altura definitiva: la pila sur, ubicada en tierra, llegó a 157 metros; la pila central, emplazada en el mar, alcanzó 175 metros; y la pila norte, también en el mar, llegó a 199 metros. Este avance permite iniciar una nueva fase de las obras, centrada en el montaje de los elementos que conformarán la superestructura del puente.

“Tenemos una muy buena noticia, porque acabamos de aplicar el último hormigonado de la pila central del puente sobre el canal de Chacao. Ya se pueden ver las tres pilas o torres que componen este puente terminadas. Se trata de un puente que esperamos esté operativo en octubre de 2028, mejorando la conectividad de todas las comunas de la Isla Grande de Chiloé y de toda la Región de Los Lagos”, informó el biministro Louis de Grange luego de recorrer el avance de las obras del megapuente.

La autoridad explicó que el proyecto completó el primero de sus tres grandes hitos constructivos, correspondiente a la edificación de las tres pilas que sostendrán la estructura.

“El primero, era la construcción de las 3 pilas, que ustedes pueden ver ya se terminó. El segundo hito está programado para el próximo año, el año 2027, la instalación de todo el sistema de cables, y el tercer hito y final, se concretará el año 2028, la instalación de todas las planchas, las pistas de circulación de los vehículos”.

Asimismo, el secretario de Estado destacó el impacto que tendrá la obra una vez entre en funcionamiento.

“Este proyecto tiene un impacto muy significativo, no sólo en los tiempos de traslado, en reducir de 40 minutos a 3 minutos los tiempos de viaje, sino también en la economía y el turismo. Todo esto nos tiene muy motivados y es un orgullo para el MOP y para nuestro país”, agregó el biministro Louis de Grange.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a través de la Dirección de Vialidad, contempla la construcción de un puente de 2,7 kilómetros de extensión, con una inversión cercana a los 1.000 millones de dólares. Actualmente, la obra registra un 66% de avance.

De acuerdo con el MOP, los principales frentes de trabajo presentan avances sostenidos. Los macizos de anclaje norte y sur ya fueron completamente finalizados, al igual que las tres pilas que sostendrán el futuro puente.

En paralelo al término de las torres, continúa la fabricación de los distintos elementos que conformarán la superestructura del Puente Chacao.

Entre ellos destacan las sillas de acero, componentes estructurales que actualmente se fabrican en Italia y cuyo arribo a Chile está previsto para el mes de septiembre. Asimismo, avanzan los trabajos de confección de los cables principales de acero y de los segmentos del tablero metálico, que conformarán la plataforma por donde circularán los vehículos.

En total, la construcción del megapuente considera más de 40.000 toneladas de acero de refuerzo y estructural, cerca de 10.000 toneladas de cables, 20.700 toneladas de tablero metálico y más de 130.000 metros cúbicos de hormigón armado, un volumen equivalente al necesario para construir un pavimento de dos pistas a lo largo de 75 kilómetros, aproximadamente la distancia entre Santiago y Rancagua.

Una vez finalizadas las obras, el Puente Chacao extenderá la continuidad de la Ruta 5 hasta Chiloé, consolidándose como una de las obras de infraestructura más importantes del país y marcando un antes y un después en la conectividad del extremo sur de Chile.

PURANOTICIA