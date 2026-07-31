Decretan prisión preventiva para imputado por violación y femicidio en la región de Los Lagos

El Juzgado de Garantía de Calbuco decretó la prisión preventiva de Mauricio Vargas Villarroel, imputado por el Ministerio Público como autor del delito consumado de violación con femicidio no íntimo, crimen ocurrido el pasado domingo en la isla Huar, región de Los Lagos.

Durante la audiencia de formalización, la magistrada Marianela Mancilla Bañares ordenó el ingreso del imputado al recinto penitenciario, al considerar que su libertad constituye un grave peligro para la seguridad de la sociedad. Asimismo, fijó un plazo de investigación de 12 meses.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por la Fiscalía durante la audiencia realizada este jueves, los hechos ocurrieron pasadas las 17:30 horas del 26 de julio de 2026, en un sector despoblado de Nalcahue, en la isla Huar, comuna de Calbuco.

Según la investigación, el imputado violó a la víctima, identificada con las iniciales S.A.O.S. Posteriormente, la amarró hasta inmovilizarla y le propinó más de una veintena de golpes con un objeto contundente, principalmente en la cabeza.

A raíz de las lesiones, la víctima falleció producto de un trauma craneoencefálico. Finalmente, el imputado ocultó el cuerpo entre los matorrales del lugar, de acuerdo con la exposición realizada por el Ministerio Público.

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