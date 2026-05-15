Sismo de mediana intensidad se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al sur de Ollagüe

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 21:59 horas de este viernes en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.7 y se localizó a 72 kilómetros al sur de Ollagüe.

El temblor tuvo una latitud de -21.84, longitud de -68.45 y una profundidad de 120 kilómetros.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

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