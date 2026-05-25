Confirman dos fallecidos y dos sobrevivientes tras volcamiento de lancha en Talcahuano

La Armada confirmó la muerte de dos de los pescadores que permanecían desaparecidos tras el volcamiento de la lancha "María Elena II" frente a las costas de Talcahuano, en la región del Biobío.

La embarcación dedicada a la extracción de jibia sufrió un accidente mientras realizaba labores, a unas 12 millas náuticas al oeste de Punta Tumbes.

La capitana de Puerto de Talcahuano, Camila Ovalle, informó que "logramos el rescate de las cuatro personas, dentro de las cuales hay una de ellas fallecida y dos personas ya fueron rescatadas y hoy día se encuentran en el Hospital Higueras. Una tercera persona la estamos evacuando a través de un apoyo que la Segunda Zona Naval también nos está haciendo desde la base".

Sin embargo, luego se confirmó el deceso de uno de las víctimas rescatadas que se encontraba en estado de extrema gravedad en el Hospital Naval de Talcahuano.

Por su parte, el alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, informó que "lamentablemente la Armada acaba de confirmar el deceso del pescador que venía no en buenas condiciones".

"Las pescabras artesanales salen en condiciones muchas veces desfavorables desde el punto de vista climático a buscar su sustento. y en el caso particular de acá de Talcahuano (...) salen en busca la jibia que estuvo perdida por mucho tiempo, vuelve a aparecer que ellos con el afán de llevar recursos, de trabajar, de tener dinero para sus familias, salen en condiciones que insisto... Anoche había un frío terrible en nuestra zona, las condiciones de la mar tampoco eran las mejores y tenemos que estar lamentando el deceso nuevamente de pescadores artesanales", añadió.

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