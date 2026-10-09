Sismo de magnitud 5,2 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro fue en Colchane

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 07:23 horas de este viernes 9 de octubre en la región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.2 y que se localizó a 74 kilómetros al sur de Colchane.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres evaluó la afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.

En ese sentido, informaron que estos resultados se reportarán a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

SHOA, por su parte, indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de chile.

Las intensidades en escala de Mercalli fueron:

Región: Tarapacá

Iquique: IV

Alto Hospicio: IV

Camiña: III

Huara: III

La Tirana: III

Pica: III

Pozo Almonte: III

PURANOTICIA