Sismo de magnitud 5,2 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro fue en Colchane

El temblor se registró a las 07:23 horas y alcanzó intensidad IV en Iquique y Alto Hospicio. El SHOA descartó condiciones para la generación de un tsunami en las costas de Chile.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 07:23 horas de este viernes 9 de octubre en la región de Tarapacá.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 5.2 y que se localizó a 74 kilómetros al sur de Colchane.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres evaluó la afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos.
En ese sentido, informaron que estos resultados se reportarán a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.
SHOA, por su parte, indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de chile.
Las intensidades en escala de Mercalli fueron:
Iquique: IV
Alto Hospicio: IV
Camiña: III
Huara: III
La Tirana: III
Pica: III
Pozo Almonte: III
PURANOTICIA