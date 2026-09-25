Sismo de magnitud 5,1 se percibe en tres regiones con epicentro frente a Navidad

Un fuerte sismo se percibió pasado el mediodía de este viernes 25 de septiembre en distintos puntos de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins.

De acuerdo con la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional (CSN), el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,1 y se registró a una profundidad de 30 kilómetros.

El organismo precisó que el epicentro se localizó a 33 kilómetros al oeste de la comuna de Navidad, en la región de O’Higgins.

En cuanto a la región de Valparaíso, el temblor fue percibido con mayor intensidad en la provincia de San Antonio, especialmente en la comuna de Santo Domingo, donde el movimiento generó mayor percepción entre la población.

Hasta el momento, la información entregada corresponde a los antecedentes registrados por el Centro Sismológico Nacional respecto del movimiento telúrico.

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