Sismo de magnitud 4 se percibió en la región de Los Lagos: epicentro se localizó al noroeste de Fresia

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 16:42 horas de este miércoles en la región de Los Lagos.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.0 y estuvo localizado a 25.01 kilómetros al noroeste de Fresia.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Los Lagos
