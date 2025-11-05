Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de magnitud 4 se percibió en la región de Los Lagos: epicentro se localizó al noroeste de Fresia

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Miércoles 5 de noviembre de 2025 17:05
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 16:42 horas de este miércoles en la región de Los Lagos.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.0 y estuvo localizado a 25.01 kilómetros al noroeste de Fresia.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Los Lagos

  • Fresia: IV
  • Los Muermos: IV
  • Puerto Montt: III

PURANOTICIA

