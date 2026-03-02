Camioneros arremeten contra el Gobierno tras ataque en Lautaro: “La violencia no está extinta y el terrorismo continúa activo”

El presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), Sergio Pérez, afirmó que la destrucción de cuatro vehículos, en un ataque incendiario ocurrido el domingo en la comuna de Lautaro, contrastan con las recientes declaraciones del subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien sostuvo que el Gobierno entregará la región con índices de violencia prácticamente en extinción.

“Las palabras del Gobierno contrastan brutalmente con la realidad. Mientras desde Santiago se habla de violencia en retirada, en el sur siguen quemando camiones y destruyendo el trabajo de familias chilenas. La violencia no está extinta y el terrorismo continúa activo en la Macrozona Sur”, señaló Pérez.

El dirigente fue más allá y apuntó directamente a la responsabilidad política del Ejecutivo. “El Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha tenido cuatro años para enfrentar con decisión este problema y el resultado ha sido catastrófico”.

Pérez agregó que “hoy siguen actuando con capacidad operativa, siguen atacando infraestructura productiva y siguen sembrando terror en las rutas”.

El líder de la CNTC sostuvo que, si bien se han producido algunas detenciones, ello no puede presentarse como solución definitiva.

“No basta con capturar a algunos individuos si las estructuras permanecen intactas. Aquí ha faltado una estrategia integral, sostenida y firme. El resultado está a la vista: los atentados continúan y la sensación de inseguridad persiste”, aseguró.

En relación con el atentado, Carabineros informó que el movimiento “Liberación Nacional Mapuche” se lo adjudicó.

El general Miguel Herrera, jefe de Zona de Carabineros Araucanía, explicó que los responsables “dejan un lienzo, que resultó un poco destruido por la acción del fuego, y se dan a la fuga. No pudimos dar con el paradero de los sujetos, pero lo que alcanzamos a ver en la pancarta que dejaron sería del movimiento ‘Liberación Nacional Mapuche”.

El atentado afectó a dos camiones, una retroexcavadora y una camioneta, todos consumidos por el fuego.

PURANOTICIA