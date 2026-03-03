Adolescente de 14 años bajo el cuidado de Mejor Niñez fue hallado calcinado en Arica: Fiscalía indaga posible tráfico de drogas

Un estremecedor caso se dio a conocer este martes 3 de marzo, luego que el cuerpo de un adolescente de 14 años, identificado como Benjamín Ortíz Ríos, fuera encontrado calcinado en el sector de Las Llosyas, en la comuna de Arica.

La víctima se encontraba bajo el cuidado del Servicio Mejor Niñez.

Las primeras informaciones apuntan a que el menor de edad habría fallecido el 16 de febrero pasado a causa de un paro cardiorrespiratorio provocado por asfixia mecánica por ahorcamiento, en contexto que está siendo investigado.

El fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, informó sobre este macabro caso que "la forma de su muerte da cuenta de lo que muchas veces se define como un ajuste entre organizaciones delictuales".

"Él no estaba enterrado ni en otras circuntancias donde se hubiera intentado ocultar su cuerpo, sino que se calcinó y hubo personas que vieron eso. Se dio aviso a la policía y obviamente ahí dimos inicio a la investigación", complementó.

De igual forma, Fiscalía resaltó que se trata de un actuar frío y premeditado, un tipo de homicidio que se volvió frecuente en la región entre 2021 y 2022.

En ese sentido, el fiscal precisó que "lo que no nos habíamos topado es que esto afectara a un chileno. Cuando hablamos de los crímenes anteriores, normalmente teníamos como víctima a ciudadanos extranjeros, en particular venezolanos".

"Una de las cosas que más nos preocupa en este tipo de hechos, es que se pudieran estar reagrupando bandas que, bajo nuestro criterio, están desarticuladas u operando en su mínima expresión", agregó el persecutor.

Si bien, aún se realizan diligencias para establecer el origen del brutal caso, trascendió que una de las líneas investigativas del móvil del homicido sería el posible tráfico de drogas, situación que tendrá que ser ratificada en el marco de las indagatorias.

