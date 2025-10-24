Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al oeste de La Serena

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 16:56 horas de este viernes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.6 y se localizó a 34.53 kilómetros al oeste de La Serena.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

Coquimbo: IV

La Serena: IV

La Higuera: IV

Rí­o Hurtado: IV

Vicuña: II

PURANOTICIA