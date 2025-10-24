Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al oeste de La Serena

Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al oeste de La Serena

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Sismo de magnitud 4.6 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al oeste de La Serena
Viernes 24 de octubre de 2025 17:09
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 16:56 horas de este viernes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.6 y se localizó a 34.53 kilómetros al oeste de La Serena.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Coquimbo

  • Coquimbo: IV
  • La Serena: IV
  • La Higuera: IV
  • Rí­o Hurtado: IV
  • Vicuña: II

