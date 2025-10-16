Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Sismo de magnitud 4.5 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Punitaqui

Sismo de magnitud 4.5 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Punitaqui

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Sismo de magnitud 4.5 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Punitaqui
Jueves 16 de octubre de 2025 23:16
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:16 horas de este jueves en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.5 y se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Punitaqui.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad

Región: Coquimbo

  • La Higuera: III
  • Monte Patria: III
  • Ovalle: III
  • Canela: III
  • Andacollo: III

PURANOTICIA

Cargar comentarios