Sismo de magnitud 4.5 se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de Punitaqui

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:16 horas de este jueves en la región de Coquimbo.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.5 y se localizó a 14 kilómetros al noroeste de Punitaqui.
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres informó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
Región: Coquimbo
PURANOTICIA