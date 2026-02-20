Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de magnitud 4.4 se percibió en la región de Coquimbo

El Centro Sismológico Nacional informó que el sismo se localizó a 15 kilómetros al noreste del Parque Nacional Bosque Fray Jorge, siendo percibido también en Ovalle, La Serena y Río Hurtado.

Viernes 20 de febrero de 2026 07:25
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 05:35  horas de este viernes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.4 a unos 15 kilómetros al noreste del Parque Fray Jorge.

Cabe mencionar que el movimiento telúrico también se percibió en las ciudades de Ovalle, La Serena y Río Hurtado.

