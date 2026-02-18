Sismo de magnitud 4.1 se percibió en la región de Antofagasta

Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12:19 horas de este miércoles en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.1 a 63.43 km al NO de Mina La Escondida.

Además, se informó que el temblor tuvo una profundidad de 85.97 kilómetros.

Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

