Sismo de magnitud 4.1 se percibió en la región de Antofagasta

El movimiento telúrico ocurrió a 63 kilómetros al noroeste de Mina La Escondida, según el Centro Sismológico Nacional.
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 12:19 horas de este miércoles en la región de Antofagasta.
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue de 4.1 a 63.43 km al NO de Mina La Escondida.
Además, se informó que el temblor tuvo una profundidad de 85.97 kilómetros.
Por su parte, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) dio a conocer que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
