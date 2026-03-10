Prisión preventiva para adulto y menor que asaltaban con un perro en Illapel

El Juzgado de Garantía de Illapel decretó la prisión preventiva de un adulto y la internación provisoria de un menor, imputados por asaltar personas con un perro en la vía pública. Otro menor quedó con libertad vigilada y prohibición de acercarse a las víctimas.

Carabineros detuvo a la banda después de efectuar un robo con violencia en la esquina de calles Freire con Constitución de Illapel, donde sustrajeron especies a una de las víctimas y dejaron con lesiones a otra, debido la mordedura del can.

Mediante las imágenes de cámaras de seguridad, la Fiscalía de Illapel estableció la dinámica los hechos, en los cuales se registró un forcejeo con las víctimas y la agresión posterior del perro de los asaltantes.

Si bien no tienen condenas anteriores, los dos imputados que quedaron privados de libertad son indagados en otras causas actualmente vigentes, informó la fiscalía. El plazo de la investigación quedó fijado en 40 días.

"Lo más importante es que se logró la internación provisoria del menor de edad, quien tenía compromiso delictual en este delito bastante grave en que se usó un perro para intimidar a una de las víctimas", señaló el fiscal jefe de Illapel, Andrés Villalobos.

PURANOTICIA