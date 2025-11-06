Sismo de magnitud 3.9 se percibió en la región de Antofagasta: epicentro se localizó al norte de Tocopilla

Click acá para ir directamente al contenido
Jueves 6 de noviembre de 2025 20:12
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 19:28 horas de este jueves en la región de Antofagasta.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.9 y se localizó a 13 kilómetros al norte de Tocopilla.

​El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred. 

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región de Antofagasta

  • Tocopilla: IV

