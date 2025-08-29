Click acá para ir directamente al contenido
Sismo de magnitud 3,7 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pozo Almonte

Sismo de magnitud 3,7 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pozo Almonte

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Viernes 29 de agosto de 2025 18:41
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:42 horas de este viernes en la región de Tarapacá.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.7 y se localizó a 40 kilómetros al norte de Pozo Almonte.

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Tarapacá

  • Iquique: III
  • Alto Hospicio: III
  • Huara: III
  • Pisagua: II

