Sismo de magnitud 3,7 se percibió en la región de Tarapacá: epicentro se localizó al norte de Pozo Almonte

A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 17:42 horas de este viernes en la región de Tarapacá.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue de 3.7 y se localizó a 40 kilómetros al norte de Pozo Almonte.
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Tarapacá
PURANOTICIA